Unlängst hatten erste Spieler im Rahmen der Private Beta zu Tom Clancy's The Division 2 die Möglichkeit, sich selbst ein Bild vom Action-RPG-Sequel zu machen. Eine offene Beta soll aber ebenfalls noch folgen.

Ubisoft hat eine Private Beta zu Tom Clancy's The Division 2 abgewickelt, sich bis dato aber nicht offiziell zu einer möglichen offenen Beta-Testphase geäußert. Zwar steht eine Pressemeldung noch aus, dass es eine Open Beta geben wird, darf nun aber als gesichert gelten.

Grund zur Annahme lieferte der Entwickler und Publisher selbst im Rahmen eines Livestreams auf dem offiziellen Twitch-Kanal. Dieser wurde passend zur angesprochenen Private Beta rund um die Uhr ausgestrahlt und es fanden sich regelmäßig auch Entwickler ein, um über das Spiel zu sprechen.

Ein Mitglied des Entwicklerteams hat sich dabei womöglich etwas verplappert, denn dieses bestätigte während des Streams, dass etliche Fehler und Probleme der Private Beta bis zum Start der offenen Beta-Testphase behoben werden sollen - bis dahin war diese aber noch gar nicht erwähnt worden.

Eine Überraschung ist eine solche Open Beta indes nicht, denn auch beim ersten Tom Clancy's The Division folgte Ubisoft einem ähnlichen Zeitplan. Der Vorgänger wurde am 08. März veröffentlicht, eine geschlossene Beta gab es im Januar und im Februar dann eine offene Beta-Testphase. In Anbetracht des Release-Termins des Sequels am 15. März 2019 dürfte Ubisoft in Bezug auf The Division 2 ähnlich verfahren. Die offene Beta wird daher wohl für Ende Februar oder spätestens Anfang März zu erwarten sein. Sobald es offizielle Termininfos gibt, lest ihr darüber natürlich auf Gameswelt.