Tom Clancy's The Division 2

Im März nächsten Jahres soll das Action-RPG-Sequel Tom Clancy's The Division 2 durchstarten, doch vorab möchte Ubisoft dieses auf Herz und Nieren testen. Daher wurde nun eine erste Alpha-Testphase angekündigt.

Noch in dieser Woche wird Ubisoft damit beginnen, eine erste Alpha-Testphase im vielversprechenden Tom Clancy's The Division 2 abzuwickeln. In den offiziellen Foren zum Spiel wurde der Test nun für den Zeitraum vom 15. bis zum 18. Dezember 2018 angekündigt.

Bereits am heutigen 13. Dezember werden via Uplay registrierte Spieler kontaktiert und eingeladen; die Auswahl ist jedoch begrenzt, was die Spieleranzahl betrifft. Außerdem wird es im Laufe der Testphase keine öffentlichen Eindrücke geben, denn potentielle Teilnehmer müssen anschließend auch eine entsprechende Vereinbarung (NDA) unterzeichnen, nichts nach draußen zu tragen.

Im Rahmen der Alpha wird zunächst nur ein kleiner Teil des Spiels enthalten sein, so Ubisoft weiter. Dieser soll keineswegs repräsentativ für den finalen Spielumfang und die Qualität des Sequels sein, heißt es. Zum Launch am 15. März 2019 dürfen Alpha-Teilnehmer im Vergleich dann doch deutlich mehr erwarten.

Es handelt sich um eine technische Alpha, die darauf ausgelegt ist, einen bestimmten Umfang mit einer bestimmten Anzahl an Spielern anzunehmen, um entsprechendes Feedback zu sammeln. Auf der E3 hatte man außerdem auch Beta-Testphase angekündigt, die für die Zukunft weiter fest eingeplant sind. Beta-Registrierungen sind weiter auf der offiziellen Webseite zum Spiel möglich. Weitere Rückfragen zur Alpha-Testphase werden hier beantwortet.