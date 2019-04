Eigentlich sollte der erste Raid "Operation Dark Hourse" noch in diesem Monat in The Division 2 durchstarten, doch daraus wird nun doch nichts. Ubisoft hielt in einem Livestream heute aber noch weitere Neuigkeiten zum aktuellen Titel bereit.

Das Entwicklerteam von Ubisoft Massive hat mehrere Schritte angekündigt, um künftig die bestmögliche Spielerfahrung für das aktuelle Tom Clancy's The Division 2 gewährleisten zu können. In erster Linie wurde diesbezüglich nun der von Fans eingeforderte öffentliche Test-Server auch tatsächlich offiziell angekündigt.

Auf dem Public Test Server werdet ihr künftig bei Interesse neue Features und geplante Bugfixes ausprobieren können, bevor diese auf dem Live-Server implementiert werden. Der Test-Server ist ab dem heutigen 17. April für alle Spieler zugänglich, die The Division 2 auf dem PC zocken. Das Feedback der Gamer möchte Ubisoft Massive auswerten und nutzen, um den Titel weiter zu optimieren. In Kürze soll ein Zeitplan veröffentlicht werden, wann welche Inhalte auf dem PTS zu finden sein werden.

Um den PTS noch einen Bogen macht hingegen der erste Raid "Operation Dark Hours", der eigentlich schon am 25. April 2019 hätte auf den Live-Servern durchstarten sollen. Der Raid für acht Spieler wird nun zusammen mit dem Titel Update #3 erst im kommenden Monat Mai erscheinen; einen konkreten Termin nannte man insoweit noch nicht. Die zusätzliche Zeit soll für weitere Testläufe und das Balancing genutzt werden.