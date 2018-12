So könnt ihr noch tiefer in die Geschichte eintauchen!

Mitte März wird Ubisoft das Action-RPG-Sequel Tom Clancy's The Division 2 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen. Wer noch tiefer in das postpandemische Spielszenario eintauchen möchte, bekommt vom französischen Entwickler und Publisher aber auch noch anderweitig die Möglichkeit dazu.

So kündigte Ubisoft heute mit "Tom Clancy's The Division: Broken Dawn (Morgendämmerung)" einen nagelneuen Roman an, der im Universum des Spiels angesiedelt ist. Dieser erscheint zeitgleich mit dem Spiel-Sequel am 15. März 2019 und wird von Panini herausgegeben sowie vom preisgekrönten Fiction-Autor Alex Irvine geschrieben.

Im Buch wird die Vorgeschichte des Videospiels The Division 2 erzählt. Monate nach dem Black Friday und dem verheerenden Ausbruch der Pandemie in New York City ist der Frühling in die Welt von Tom Clancy's The Division eingekehrt und damit die Herausforderung, die Wiedergeburt der Zivilisation einzuleiten und diese zu schützen.

Ihr begleitet im Roman fortan den Division-Agenten Aurelio Diaz und die entschlossene Überlebende April Kelleher auf einer Reise in den unruhigen Mittleren Westen Amerikas. Da sie eine unmittelbare Bedrohung für die Zukunft des Landes aufdecken, müssen Agent Diaz und April gemeinsam handeln und einen neuen Virus stoppen. Sie müssen die letzte Hoffnung der Zivilisation bewahren und sie vor dem endgültigen Zusammenbruch retten.

Irvine hatte zuvor schon mit "New York Collapse" ein weiteres Buch rund um The Division geschrieben. Die neue Geschichte kann via Amazon sowie bei weiteren Online-Händlern ab sofort vorbestellt werden.

Zudem wird Dark Horse Comics ein umfangreiches Buch mit Hintergrundgeschichten auf der Grundlage des Franchise heraus bringen. Dieses wird "The World of Tom Clancy's The Division" heißen, auf 160 Seiten akribisch gestaltet und als Hardcover-Buch veröffentlicht. Dieses Buch soll zu einem noch nicht näher bekannten Zeitpunkt im Jahr 2019 erhältlich sein.