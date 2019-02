Tom Clancy's The Division 2

Am morgigen Tag startet die Private Beta für Tom Clancy's The Division 2. Wir haben alle wichtigen Infos rund um Zugang, Inhalte und Laufzeit für euch zusammengetragen.

Am morgigen Donnerstag könnt ihr erstmals ins verseuchte Washington reisen. Dann nämlich startet die Beta zum Online-RPG-Shooter Tom Clancy's The Division 2. Damit ihr wisst, was euch dabei erwartet, haben wir die wichtigsten Informationen rund um Beta-Zugang, Laufzeit und natürlich spielbare Inhalte zusammengefasst.

Wann startet die Private Beta?

Die Beta beginnt am 7. Februar um 10 Uhr auf PlayStation 4, Xbox One und PC.

Wie kann ich mich für die Private Beta anmelden?

Es gibt zwei Möglichkeiten, an der Private Beta teilzunehmen:

Als Vorbesteller des Spiels bekommt ihr einen Zugangscode für die Plattform, für die ihr das Spiel geordert habt, also PS4, Xbox One oder PC. Besagter Code wird euch per Mail zugeschickt.

Ihr meldet euch auf der Webseite für die Beta an. Mit etwas Glück werdet ihr ausgewählt und bekommt ebenfalls einen Zugangscode per Mail.

In beiden Fällen könnt ihr die Private Beta herunterladen, sobald der Code auf der gewählten Plattform (PS4, Xbox One oder PC) eingelöst wurde. Habt ihr das Spiel digital vorbestellt, erscheint die Beta ab sofort in eurer Spielebibliothek und kann von dort aus heruntergeladen werden.

Wie kann ich Freund für die Private Beta einladen?

Seid ihr im Besitz eines Codes, könnt ihr ab sofort bis zu drei Freunden einen Beta-Zugang ermöglichen. Meldet euch auf der offiziellen Website an, wählt die Empfänger aus und verschickt die Einladungen. Diese müssen eure Freunde anschließend nur noch annehmen.

Wie groß ist der Download der Private Beta?

Ihr müsst unabhängig von der Plattform, auf der ihr spielt, ungefähr 46 GB herunterladen. Solltet ihr bereits einen Zugang haben, könnt ihr den Download bereits heute starten. Kurz vor dem Start der Beta kommt noch ein etwa 200 MB großer Patch hinzu.

Welche Inhalte stecken in der Private Beta?

Euch wird ein Querschnitt durch die verschiedenen Inhalte des Hauptspiels geboten, darunter Kampagne, offene Spielwelt, Dark Zone und Endgame. Ihr könnt euren Agenten bis Level 7 steigern.

Zwei Hauptmissionen: Hotel Grand Washington & Jefferson Trade Center

Fünf Nebenmissionen in der offenen Spielwelt

Kontrollpunkte & Aktivitäten in der offenen Spielwelt

Dark Zone East

4v4-PVP-Modus Gefecht

Endspiel: Einsatzort-Invasion & drei Spezialisierungen (Start: 8. Februar, 17 Uhr)

Wie lange kann ich die Private Beta spielen?

Die Private Beta läuft vom 7. Februar, 10.00 Uhr bis zum 11. Februar, 10.00 Uhr. In dieser Zeit könnt ihr so lange zocken, wie ihr wollt – eine Begrenzung gibt es nicht.

Wir konnten Tom Clancy's The Division 2 bereits vorab ausgiebig anspielen – hier kommt unser Video-Preview:

