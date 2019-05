Im Division-2-Raid für acht Agenten wird es kein Matchmaking geben. Das gefällt nur den wenigsten Spielern.

Der kommende 8-Spieler-Raid für Tom Clancy's The Division 2 wird kein Matchmaking nutzen. Als der Marketing-Manager Alexandre Guenounou dies auf Twitter auf Nachfrage bestätigte, schlug ihm eine Welle des Unmutes entgegen. "[...] es gibt kein Matchmaking, Ihr müsst euch über die Clan-Liste zusammentun oder andere Spieler darüber einladen, bevor ihr einen Raid startet." Guenounou kann dafür natürlich herzlich wenig, wurde dennoch von der Community angegangen. Er versprach, das Missfallen an Ubisoft weiterzugeben.

No there is no matchmaking, you have to team up through clan lists, their friends lists or by inviting other players in the game social spaces before you launch the raid