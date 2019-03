Tom Clancy's The Division 2

Es tut sich was in Washington. Zum einen wird heute ein umfangreiches Update eingespielt, das verschiedene Probleme beheben soll. Zum anderen steht fest, ab wann ihr Weltrang 5 erreichen könnt.

Ubisoft ist fleißig dabei, die letzten Kinderkrankheiten von The Division 2 auszumerzen. So wird heute während der Wartungsarbeiten ein neuer Client-Patch veröffentlicht, der verschiedene Bugs beheben soll, darunter Probleme bei der Aktivierung von Gadgets, Performance-Optimierungen und die Skalierung der Ausrüstung von Mitspielern unterschiedlicher Stufen bei der Gruppenbildung. Die kompletten Patchnotes findet ihr am Ende dieser News.

Für viele noch wichtiger ist aber der Termin für die nächsten Inhalte, der nun feststeht. Nicht wenige lauern bereits darauf, den Black Tusk im Tidal Basin in den Allerwertesten zu treten und Weltrang 5 zu erreichen. Das soll nun ab dem 5. April möglich sein.

Beim Tidal Basin handelt es sich um die Basis der Black Tusk, dementsprechend kein "normaler" Bereich von Washington, sondern eine High-Tech-Militäreinrichtung. Schafft ihr den Angriff, könnt ihr euch auf Weltrang 5 freuen und damit verbunden die Erhöhung des maximalen Gear Score auf 500. Parallel dazu werden die ersten drei Gearsets freigeschaltet, die ihr künftig in Black-Tusk-Missionen ergattern könnt.

Diese Black-Tusk-Invasionen sollen wöchtentlich durchrotieren und immer wieder andere Einsätze modifizieren, die ihr dann wahlweise normal oder als Invasion spielen könnt. Hinzu kommt mit "heroisch" ein weiterer Schwierigkeitsgrad für die Einsätze, in dem ihr mit üppigem Loot belohnt werdet. Aber keine Sorge: es soll kein Loot geben, dass ausschließlich im Heroic-Modus zu bekommen ist. Mit Weltrang 5 hat jedenfalls das Warten ein Ende und die Spieler können sich ans Optimieren ihrer Endgame-Builds machen.

So, nun noch wie versprochen, die Patchnotes vom heutigen Update:

Performance

Various improvements to reduce frame drops.

Clans

Changed the Clan Member UI colour to not conflict with Elite enemies.

Fixed an issue where players Clan XP contributions could stop registering.

VOIP

Changed Push-to-Talk to be the default VOIP setting.

UI

Changed Apparel Store purchase confirmations to a button hold action.

Reduced the UI flickering effect present in the menu.

Fixed a visual bug that would incorrectly display a grey duplicate backpack reward when opening apparel caches.

Fixed the menu distortion animation playing twice under certain circumstances.

Skills

Fixed abnormal skill behaviour when equipping a skill after having switched to a grenade.

Fixed instances of skills going on cool down when deploying a shield.

Fixed an issue where multiple Cluster Seeker Mines could be deployed in short succession.

Mods

Fixed an issue where donating a weapon with mods attached would remove the mods from the players inventory.

Gameplay

Fixed daily and weekly missions not resetting for offline players.

Improvements made to Co-op health scaling.

Fixed an issue where armour/gear scaling would not take World Tiers into account.

Fixed skill damage incorrectly being scaled twice for low level players joining a high level group.

Fixed players potentially becoming stuck on the “Meet The Division Coordinator” objective after having played in Co-op.

Fixed players potentially becoming stuck on the “Meet with Odessa Sawyer” objective.

Open World

Fixed an issue that would allow players to upgrade neutral control points.

Side Missions

Fixed an issue that would cause low level players to gain unintended amounts of XP by completing side missions with a high level group member.

PC

Fixed an issue where some Logitech headphone users experienced missing in-game audio.

UI

Fixed “Navigate Categories” and “Mark as Junk” being bound to the same button in some occurrences.

Xbox One

Fixed an issue where the HDR setting slider would not move.