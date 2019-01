Tom Clancy's The Division 2

Mitte März soll das Action-RPG-Sequel Tom Clancy's The Division 2 durchstarten und angesiedelt in Washington D.C. für Furore sorgen. Im Vorfeld stellt sich nun aber zumindest in einem Punkt etwas Ernüchterung ein, denn ein ersehntes neues Feature wird zur Veröffentlichung zunächst noch fehlen.

Bereits Tom Clancy's The Division galt als gelungen und hat durchaus eine treue und begeisterte Fan-Base zurückgelassen. The Division 2 soll natürlich noch einen drauf setzen und bekommt daher auch einige neue Features spendiert. Eine der am meisten ersehnten Neuerungen wird zum Release der Vollversion aber zunächst noch nicht mit von der Partie sein: die Raids für acht Spieler.

Bei diesen neuen Raids handelt es sich um die größten Herausforderungen im Sequel. Um diese zu meistern, müsst ihr euch mit Freunden oder anderen Online-Spielern zusammenschließen und gut zusammenarbeiten. Allein: Das wird zunächst noch gar nicht möglich sein, wie Game Director Mathias Karlson und Creative Director Julian Gerighty im Gespräch mit YouTuber Arrekz bestätigen.

Die Raids sollen die "Hardcore Endgame-Aktivität" in The Division 2 darstellen. Um dorthin zu gelangen, würden die Spieler ohnehin eine ganze Weile benötigen, um ihren Charakter entsprechend aufzuleveln und die notwendigen Ausrüstungsgegenstände zu ergattern. Man habe sich deshalb auch dazu entschieden, die Raids erst nach dem Launch des Spiels nachzuliefern, auch weil sich die Gamer erst einmal mit den Spielmechaniken vertraut machen sollen.

Für Hardcore-Gamer soll sich das Warten jedoch lohnen, denn Raids werden nach Angaben der Entwickler "alles andere als einfach" ausfallen. Unter anderem erwarten euch dabei harte Bosskämpfe, für die allerhand Spezialisierungen und ausgiebige Erfahrungen mit den RPG- und Shooting-Systemen erforderlich sind.

Wann genau mit dem ersten Release eines Raids nach der Veröffentlichung des Hauptspiels zu rechnen ist, wurde noch nicht genannt. Fest steht jedoch, dass im ersten geplanten Inhalts-Jahr für das Spiel mehrere Raids veröffentlicht werden sollen.

Tom Clancy's The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.