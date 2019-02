Tom Clancy's The Division 2

Nachdem sich ein Entwickler in einem Livestream anlässlich der geschlossenen Beta-Testphase zu Tom Clancy's The Division 2 bereits verplappert hatte, ist es nun offiziell: Auch ein offener Beta-Test kommt noch vor dem Release.

Ubisoft hat am heutigen Dienstagabend Nägel mit Köpfen gemacht und eine offene Beta-Testphase zum vielversprechenden Action-RPG-Sequel Tom Clancy's The Division 2 offiziell angekündigt. Zuvor hatte ein Mitarbeiter des Entwicklerteams in einem Livestream auf dem offiziellen Twitch-Kanal entsprechende Pläne bereits durchblicken lassen.

Jetzt ist es aber ganz offiziell Fakt: Es wird tatsächlich noch vor dem Release der Vollversion eine Open Beta zu The Division 2 geben. Auch der Termin steht nun fest: Die Testphase wird vom 01. bis zum 04. März 2019 abgewickelt. Unterstützt werden dabei alle späteren Plattformen der Vollversion, sprich: PC, PS4 und Xbox One.

Ansonsten hat sich Ubisoft zu den Inhalten der offenen Beta-Testphase zunächst noch bedeckt gehalten. In der Pressemitteilung heißt es zunächst lediglich, dass man weitere Details in Kürze veröffentlichen wolle. Zuvor hatte der oben erwähnte Entwickler im Stream bereits formuliert, dass viele Fehler der geschlossenen Beta in der frei zugänglichen Testphase bereits der Vergangenheit angehören sollen.

Tom Clancy's The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.