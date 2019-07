Tom Clancy's The Division 2 ist vornehmlich als Onlinespiel unterwegs, das ihr zusammen mit Gleichgesinnten zockt. Die Spielwelt gibt sicherlich aber auch ein interessantes Story-Kapitel her. Gibt es daher womöglich auch ein Singleplayer-Spin-Off?

Verlässt Ubisoft künftig die bisherige Online- und Koop-Ausrichtung in der Spielwelt von Tom Clancy's The Division 2 und spendiert der Community womöglich ein handlungsbasiertes Singleplayer-Abenteuer? Zumindest beschäftigt man sich beim Entwickler offensichtlich mit diesem Thema, auch wenn es noch nichts anzukündigen gibt.

Das Thema kam zuletzt im Netz auf, als Tim Spencer, seines Zeichens Designer bei TT Games, vorschlug, das Thema von The Division in einem storybasierten Singleplayer-Titel aufzugreifen. Er würde in Anbetracht des Stoffes des Spiels eine "solche Idee lieben" und gerne umgesetzt sehen. Eine Kreuzung aus The Last of Us und The Division hätte durchaus einen Reiz.

"Keine der erzählten Geschichten hat bislang ergründet, was ein Division-Agent opfern und durch was er mental durchgehen muss. Wenn ihr darüber nachdenkt: das ist eine ziemlich dunkle und epische Sache. Das ist gleichzeitig eine riesige Gelegenheit, um einige unglaubliche Geschichten zu erzählen", so Spencer.

Ubisoft scheint den Vorschlag durchaus ernst zu nehmen, schließlich griff Creative Director Julian Gerighty diesen höchstpersönlich auf. Dabei forderte er die Fans dazu auf, sich zu äußern, ob sie an einer solchen Umsetzung interessiert wären.

Die meisten Rückmeldungen der Community waren bislang geradezu enthusiastisch, da viele Spieler auch die bisher eher oberflächliche Behandlung von Story und Charaktere in den erhältlichen The-Division-Spielen kritisieren.

Bleibt abzuwarten, was Ubisoft nun aus dem Feedback macht. Ganz vom Tisch scheint ein Singleplayer-Ableger jedenfalls nicht zu sein. Wir halten euch auf dem Laufenden.