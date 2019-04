Schon länger gibt es keine offiziellen Neuigkeiten zur Stealth-Actionreihe Tom Clancy's Splinter Cell. Auch wenn es öfter mal Gerüchte um eine bevorstehende Ankündigung gab, so blieb diese bislang stets aus. Warum ist das eigentlich so?

Ubisoft hatte schließlich bestätigt, dass man Splinter Cell längst nicht begraben habe und man vielmehr mit der Stealth-Actionreihe auch zukünftig weiter machen wolle. Trotzdem müssen Fans nun schon lange auf einen neuen Titel warten. Jetzt hat sich Ubisoft-CEO Yves Guillemot gegenüber IGN zum Thema geäußert und einige Einblicke gewährt.

Seit dem Release von Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist im Jahr 2013 gibt es keinen neuen Teil und laut Guillemot gibt es dafür mehrere Gründe. Ein Hauptgrund sei demnach unter anderem, dass andere Spielemarken von Ubisoft, allen voran natürlich Assassin's Creed, so gut laufen würden, dass andere eben zurückstecken müssen.

Darüber hinaus gebe es aber durchaus noch einen anderen Grund: "Wenn du ein Spiel machst, musst du gewährleisten, dass du auch mit etwas kommst, das sich genügend von dem, was du davor gemacht hast, unterscheidet. Das letzte Mal, als wir ein Splinter Cell gemacht haben, bekamen wir viel Druck von den Fans, die sagten: 'Ändert es nicht, macht dies nicht, macht jenes nicht.' Aus diesem Grund waren einige unserer Team ängstlicher was die Marke betrifft."

Mittlerweile würden aber durchaus einige Leute an der Spielemarke arbeiten und sich dieser annehmen. "An einem Punkt werdet ihr auch etwas sehen, aber ich kann euch gegenwärtig nicht mehr als das sagen", so Guillemot abschließend. Kurzum: Die Gerüchte um ein neues Splinter Cell können weiter aufrecht erhalten werden, doch wann das Spiel schlussendlich erscheint, bleibt abzuwarten. Bis zum März 2020 will Ubisoft insgesamt vier hochwertige neue Titel veröffentlichen - vielleicht gehört auch ein neues Abenteuer von Sam Fisher dazu.