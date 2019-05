Ein Creative Director von Ubisoft scheint ein neues Splinter Cell bestätigt zu haben. Ein Sprecher rudert anschließend eifrig zurück! Der Fall ist sehr mysteriös.

Ist dem Ubisoft-Creative-Director Julian Gerighty da etwas herausgerutscht, hat er sich nur einen Spaß erlaubt oder versucht Ubisoft mit einem vermeintlichen Scherz die Existenz eines neuen Splinter Cell geschickt semi-offiziell anzudeuten, um die Spekulationen anzuheizen?

Was ist passiert? Gerighty hat kürzlich über Twitter einen ach so gar nicht offiziellen Tweet veröffentlicht, in dem er auf einen netten Abend zusammen mit einigen Ubisoft-Kollegen aufmerksam macht. "Arbeite am neuen #SplinterCell mit @danhaynow und @romcamor in #Lyon. Kann die #E3 kaum erwarten.", schrieb er. Wenn jemand gut über die aktuellen Projekte von Ubisoft im Bilde ist, dann sollte es einer der Creative Directors des Unternehmens sein. Andererseits kann man davon ausgehen, dass ein geheimes, aber dennoch öfter angedeutetes Projekt, nicht einfach im Rahmen eines feuchtfröhlichen Abends, ausgeplaudert wird.

>> Splinter Cell: Warum ein neuer Teil so lange auf sich warten lässt

Kurze Zeit nach diesem merkwürdigen Posting setzte Gerighty noch einmal nach und bat darum, den vorangegangenen Tweet nicht zu retweeten. "Ich könnte in Schwierigkeiten kommen." Seltsam ist, dass er allerdings keinerlei Bemühungen anstellte, den ursprünglichen Beitrag zu entfernen. Im Gegenteil, sein Kollege Dan Hay verbreitete den ersten Tweet höchstpersönlich, statt sich vor einem ensthaften Personalgespräch zu fürchten.

War das alles also nur ein Versehen oder ein Guerilla-Marketing-Gag, der eine Fährte zur E3 auslegen soll? Laut Ubisoft war das alles nichts weiter als ein Späßchen. "Julian hat offensichtlich nur Spaß gemacht, wie Julian es für gewöhnlich tut", antwortete ein Sprecher gegenüber PC Gamer. "Wir haben zu diesem Zeitpunkt keine Ankündigungen zu machen." Der gut informierte Kotaku-Redakteur Jason Schreier hat die ursprüngliche Botschaft ebenfalls kommentiert. Laut ihm handelt es sich nur um einen Scherz. Denn dass Creative Directors von Spielen wie The Crew 2, The Division und Far Cry zusammen an Splinter Cell arbeiten, sei ziemlich unwahrscheinlich.