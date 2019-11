Seit Jahren hoffen Fans des Franchise auf eine Fortsetzung der Splinter-Cell-Reihe. Wird ihr Flehen endlich erhört? Ein kryptischer Tweet von Ubisoft macht Hoffnung!

Schon häufiger war mit einer Ankündigung des nächsten Splinter Cell gerechnet worden - und immer wurden die Fans schlussendlich enttäuscht, weil eine solche zu allen Events dann doch ausgeblieben ist. Ubisoft betonte stets, dass man das Franchise nicht ad acta gelegt habe und dieses zu gegebener Zeit fortsetzen wolle. Doch mittlerweile fragt sich die Community mehr denn je: Ja wann denn bitte schön? Neue Hoffnung könnte nun ein recht kryptischer Tweet von Ubisoft mit sich bringen.

Wer dem spanischen Account von Ubisoft folgt, der ist unlängst über eine Nachricht samt Bild gestolpert. Ubisoft Spain veröffentlichte kurzerhand ein Bild von Splinter-Cell-Protagonist Sam Fisher. Garniert wurde das ganze mit der erwähnten kryptischen Botschaft, die sich übersetzt wie folgt ließt: "You need to understand the darkness to face it." Oder auf Deutsch: "Ihr müsst die Dunkelheit verstehen, um ihr entgegen zu treten."

Hace falta entender la oscuridad para poder hacerle frente... #SamFisher pic.twitter.com/fTsRnCQa7d — Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) 8. November 2019

Doch was will uns die spanische Niederlassung von Ubisoft damit nun sagen? Nicht auszuschließen ist, dass man den Tweet einfach so ohne näheren Grund abgesetzt hat. Oder dieser bezieht sich - ganz unspektakulär - am Ende einfach nur auf ein VR-Spin-Off, das man bestätigterweise für Facebook in Arbeit hat.

Oder aber es ist wirklich etwas im Busch und man steht kurz vor der offiziellen Ankündigung eines echten neuen Serienablegers? Denn das ist es schließlich, worauf die Fans nun wieder verstärkt hoffen! Das Ganze würde grundsätzlich gut passen, denn laut dem letzten Geschäftsbericht hat Ubisoft auch zwei AAA-Titel für das nächste Fiskaljahr in Arbeit, die bis dato noch nicht angekündigt wurden. Wir halten euch auf dem Laufenden!