Wird das Flehen der Fans endlich erhört? Im Vorfeld der E3 2019 verdichten sich nun die Anzeichen, dass Ubisoft in Los Angeles diesmal wirklich eine Fortsetzung der Stealth-Actionreihe Splinter Cell ankündigen könnte.

Seit der Veröffentlichung von Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist im Jahr 2013 warten Fans des Franchise um Protagonist Sam Fisher sehnsüchtig auf den Release eines neuen Teils, doch Ubisoft ließ die Community bislang zappeln. Zwar wurde in der Vergangenheit betont, dass man das Franchise keineswegs ad acta gelegt habe, es aktuell aber eben andere Prioritäten um Assassin's Creed, Ghost Recon und Konsorten gebe. Jetzt könnte sich aber tatsächlich endlich alles zum Guten wenden.

Zu den immer wieder aufkommenden Spekulationen um ein neues Splinter Cell kommt nun nämlich ein recht eindeutiger Hinweis dazu, dass Ubisoft auf der E3 2019 in der kommenden Woche endlich Nägel mit Köpfen machen könnte. Offenbar versehentlich ist nämlich ein neuer Produkteintrag bei GameStop aufgetaucht, der zwischenzeitlich wieder entfernt wurde - doch bei Twitter wurde dieser selbstverständlich für die Nachwelt festgehalten.

GameStop had these Splinter Cell Sam Fischer goggles up for preorder as an E3 collectible yesterday but for some reason delisted them today pic.twitter.com/9sFXdIrWBB