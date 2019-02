Auch nach Jahren ist der Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six: Siege noch erfolgreich am Markt. Für Fans gibt es nun ein neues Set an UbiCollectibles-Figuren.

Wer sich weiter in den Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege verschossen hat, der kann sich diesen nun als echter Fan auch in anderer Form ins Haus holen. Ubisoft hat nun nämlich eine neue Reihe an UbiCollectibles-Figuren zum Spiel angekündigt.

Es handelt sich dabei um das mittlerweile dritte Set der SIX Chibi-Kollektion. Diese lässt sich ab sofort weltweit im Ubisoft Store vorbestellen. Das neue Set besteht aus insgesamt sechs Figuren, die mit etwa 10 cm Höhe ihre Vorbilder aus dem Spieluniversum nachbilden und darstellen. Insgesamt sind fünf Charaktere an Bord, Caveira gibt es darüber hinaus auch als goldene Variante. Die Figuren könnt ihr euch im Einzelnen in der nachfolgenden Galerie ansehen.

Die Kollektion geht dann ab dem 23. Mai 2019 im Ubisoft Store in den Verkauf. Ubisoft selbst beschreibt die neuen Figuren wie folgt:

Taina „Caveira“ Pereira ist eine Verteidigerin aus der brasilianischen BOPE-Einheit. Hüte dich vor dieser Unruhestifterin, sie hat einen unglaublich leisen Schritt und ist ein äußerst findiger Operator. Diese Figur gibt es neben der normalen Variante auch in Gold und sind ausschließlich im Ubisoft Store erhältlich.

Dominic "Bandit" Brunsmeier ist ebenso ein Verteidiger, aber für die deutsche Anti-Terror- und Spezialeinheit. Er ist ein Spaßvogel mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die Dinge immer wieder anders anzugehen und einer Affinität zu Schockdrähten.

Elzbleta "Ela" Bosak ist eine Expertin für die Bekämpfung vernetzter Gefahren. Sie ist die perfekte Ergänzung für jeden Kader, der Versorgungswege abbauen und Intel von seinen Gegnern beschaffen will.

Emmanuelle "Twitch" Pichon arbeitet für das französische GIGN. Die erfahrene Technologin hat kein Problem damit, ihre Waffen zu benutzen, um feindlichen Kräften und ihren Fallen einen elektrischen Schlag zu verpassen.

Chul Kyung Hwa, auch bekannt als Vigil, ist Verteidiger für das 707. Spezialbataillon. Seine Elektronische Rendering-Tarnung (ERT-7) macht ihn unsichtbar für Kamera-Feeds, Drohnen und Überwachungskameras.

Mit dem Kauf einer der SIX-Kollektionen-Figur erhaltet ihr zudem einen Key zur Freischaltung exklusiver In-Game-Inhalte.