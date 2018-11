Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege ist seit Jahren erfolgreich am Markt. Wer bislang noch einen Bogen um den Titel gemacht hat, bekommt nun die nächste Chance, sich selbst ein Bild zu machen.

Wie Ubisoft per Pressemeldung angekündigt hat, könnt ihr nun wieder völlig gefahrlos und kostenlos den langjährigen Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ausprobieren. Am kommenden Wochenende wird wieder eine entsprechende kostenfreie Aktion gestartet.

Das Free Weekend in Rainbow Six: Siege startet am 15. November und dauert dann bis zum 18. November an. In diesem Zeitraum könnt ihr das Spiel sowohl auf PC als auch auf den Konsolen PS4 und Xbox One für lau ausprobieren. Der Titel zählt mittlerweile ja bereits mehr als 40 Millionen Spieler weltweit und vielleicht gehört ihr dann ja zukünftig auch zur großen Community.

Wer sich nach dem Gratis-Wochenende die Vollversion kauft, kann das Spiel anschließend auch erwerben und alle Spielfortschritte aus der kostenlosen Phase übernehmen. Passend zur Aktion gibt es auch einen Rabatt von bis zu 70 Prozent auf die Starter, Standard, Advanced, Gold und Complete Edition des Spiels; diese Rabattaktion läuft sogar bis zum 30. November - abhängig von der gewählten Plattform.

Der Shooter wird laufend mit neuen Inhalten erweitert. Als Nächstes steht "Operation Wind Bastion" auf dem Plan. Der DLc ist in Marokko angesiedelt und umfasst zwei neue Operator (je einen Verteidiger und Angreifer), eine neue Karte, eine militärische Trainingseinrichtung im Atlasgebierge und mehr.