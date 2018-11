Ubisoft macht die Zensuren in Rainbox Six: Siege rückgängig. Das Spiel sollte für einen Release in China angepasst werden.

Vor wenigen Wochen wollte Ubisoft einige optische Anpassungen, nach Auffassung vieler Spieler Zensur, an Rainbow Six: Siege vornehmen, um das Spiel auf die strengen Bedingungen des chinesischen Marktes vorzubereiten. Bei westlichen Spielern stießen die Änderungen auf eine Welle der Kritik. Nun will der Entwickler die geplanten Zensuren doch nicht durchführen, wie einem aktuellen Ubisoft-Blog-Eintrag zu entnehmen ist.

Das Update Y3S4, das für die vierte Season im dritten Jahr steht, wird die Änderungen wirder rückgängig machen, die das Wild-Bastion-Update einführt. Eigentlich sollten beispielsweise Totenkopf-Icons durch einen durchgestrichenen Körper und Melee-Icons wie das Messer in eine Faust umgewandelt werden. Auch das in in China verbotene Glücksspiel wurde durch eine Entfernung von Spielautomaten berücksichtigt. Das Y3S4-Update soll so viele dieser Einschnitte wie möglich wieder anullieren.

Was nun aus der China-Version von Rainbow Six: Siege wird, ist noch nicht klar. Ubisoft möchte Spielern in Asien dasselbe Erlebnis wie allen anderen bieten. Doch ohne die Änderungen wird es wohl kaum in dem damit angepeilten Markt veröffentlicht werden dürfen.

Vor diesem Rückzieher wurde der Shooter auf Steam mit negativen Bewertungen bombardiert. Fans warfen Ubisoft Zensur nur aus Gier vor und sich damit einem menschenfeindlichen System zu unterwerfen. Nun sollten sich die Gemüter allmählich wieder beruhigen.