Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Seit Dezember 2015 ist Tom Clancy's Rainbow Six: Siege mittlerweile erhältlich und hat sich dank etlicher nachträglicher Inhalte als Dauerbrenner und etabliertes Live-Service-Spiel bewährt. Doch was passiert, wenn die Next-Gen-Plattformen PS5 und Xbox Scarlett auf den Markt kommen?

Ubisoft hatte ja schon vor geraumer Zeit betont, künftig weniger neue AAA-Titel veröffentlichen und stattdessen mehr auf Live-Inhalte für aktuelle Spiele setzen zu wollen. Als absoluter Vorreiter - und zwar im äußerst erfolgreichen Sinne - darf insoweit wohl Rainbow Six: Siege gelten.

Seit dem Release hält man die stark gewachsene und große Community mit stets neuen DLC-Inhalten und Optimierungen bei der Stange - und das soll auch so bleiben, wenn die neue Konsolengeneration um PS5 und Xbox Scarlett durchstartet. Rainbow Six: Siege, das seit dem Release für einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar verantwortlich zeichnet, soll nämlich auch dann weiter am Markt bleiben, wie Ubisoft nun betonte.

Gegenüber Daily Star hat sich Brand Director Alexandre Remy nun geäußert und bestätigt, dass Rainbow Six: Siege in der bekannten Form höchstwahrscheinlich auch auf der neuen Konsolengeneration unterstützt und entsprechend für diese veröffentlicht wird. Pläne für ein waschechtes Sequel habe man aktuell weiter nicht. Spieler sollen vielmehr in die Lage versetzt werden, ihre Inhalte und Fortschritte auf die neuen Plattformen zu migrieren, sollten sie einen Wechsel wagen.

Als Grund dafür nennt Remy unter anderem, dass man die Community nicht zwischen verschiedenen Plattformen weiter aufsplitten wolle. "In einer idealen Welt von morgen würden wir es leben, wenn Spieler auf jeder Plattform miteinander zocken können. Wir gehen die Next-Gen-Konsolen mit der gleichen Gesinnung an."