Im Dezember 2015 veröffentlicht, hält sich der Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six: Siege weiter beharrlich und erfolgreich am Markt. Ubisoft liefert in Kürze daher den nächsten Zusatzinhalt zum Titel ab.

Dass Ubisoft immer mehr Titel hin zu einem Live-Service entwickeln möchte, ist bekannt. Diesen Weg hat man mit Tom Clancy's Rainbow Six: Siege längst beschritten, geht man mit dem Taktik-Shooter doch nun bereits in das vierte Jahr mit neuen Inhalten. Den Auftakt in die neuen DLC-Saison hat man nun angeteasert.

Der erste neue Zusatzinhalt in Year 4 wird demnach auf den Namen "Operation Burnt Horizon" hören, wie Ubisoft nun vorab bekannt gab. Wie gewohnt werdet ihr dabei zwei neue Operatoren an die Hand bekommen. Dabei handelt es sich jeweils um einen Angreifer und einen Verteidiger. Konkrete Details zu den beiden neuen Charakteren stehen noch aus, schon jetzt steht aber fest, dass der Angreifer über ein Gerät verfügen wird, welches "herumwandernde Verteidiger auf ihren Zehenspitzen" halten wird.

Thematisch wird der neue DLC Australien aufgreifen und so bekommt ihr nicht nur zwei australische Operatoren, sondern auch eine neue in Down Under angesiedelte Karte an die Hand. Die Map lädt zu Kämpfen rund um eine Tankstelle ein.

Handfeste Details zum Zusatzinhalt will Ubisoft formal am 17. Februar 2019 im Rahmen des Six Invitational in Montreal bekannt geben. Das eSports-Event beginnt bereits ab dem 15. Februar und lässt die 16 besten Rainbow-Six-Teams gegeneinander antreten, um den neuen Weltmeister und das bislang größte Preisgeld in der Geschichte des Spiels untereinander auszuspielen. Spätestens dann werden wir also auch wissen, ob sich die aufgrund gefundener Assets geleakten Charakter-Namen Mozzie und Gridlock der beiden neuen Operatoren bestätigen.