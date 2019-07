Seit etlichen Jahren hält sich der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege erfolgreich am Markt. Für Nachschub sorgt Ubisoft nun mal wieder in Form eines neuen In-Game-Events. Wir verraten euch hier, was euch im Rahmen von "Showdown" alles erwartet.

Mit "Showdown" hat Ubisoft heute ein neues Event in Tom Clancy's Rainbow Six: Siege angekündigt, das nun für eine begrenzte Zeit mit frischen Spielinhalten lockt. Im Fokus steht dabei vor allen Dingen ein völlig neuer Spielmodus. "Showdown" wird auf der ebenfalls zeitlich limitiert verfügbaren Karte "Forth Truth" gespielt und bringt exklusive neue Spielinhalte für alle Gamer des Taktik-Shooters mit sich.

Wer am Event im Zeitraum vom 02. Juli bis zum 16. Juli teilnimmt, kann sich im 3-vs-3-Spielmodus austoben. Zwei Trios aus Angreifern und Verteidigern treten gegeneinander an, lediglich ausgestattet mit einer BOSG.12.2 und einer Magnum LFP586. Zudem wird das HUD begrenzt, so dass Gesundheit, Munitionsanzeige und Fadenkreuz entfernt wurden; zudem gibt es keine Vorbereitungsphase.

Im Verlauf des Events könnt ihr euch 31 exklusive Gegenstände aus dem Wilden Westen sichern. Dazu zählen komplette Wildwest-Outfits ebenso wie Kopfbedeckungen und mehr. Außerdem habt ihr die Chance auf einen echten Goldbarren im Wert von 1.500 Euro, wenn ihr am Nugget-Gewinnspiel teilnehmt. Dafür müsst ihr mit kreativen Twitter- und Instagram-Beiträgen mit dem Hashtag #R6Golddigger inklusive Verlinkung des Channels @RainbowSixDE auf euch und den neuen Modus aufmerksam machen.