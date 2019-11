Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege ist mittlerweile seit mehreren Jahren erhältlich, hält die Spieler aber immer noch mit frischen Inhalten bei der Stange. Jetzt steht ein neues Cross-Over-Event mit der erfolgreichen Netflix-Serie "Haus des Geldes" an.

Zwei Erfolgsmarken im Entertainment-Bereich kooperieren mal wieder! In diesem Fall ist der Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six: Siege von Ubisoft einerseits und die Netflix-Serie "Haus des Geldes" andererseits gemeint. Im Actionspiel steht nun nämlich ein zeitlich befristetes Event an, da der Professor eure Hilfe beim Bankraub benötigt.

Das Event startet am 20. November und wird bis zum 25. November spielbar sein. Auch wer den Taktik-Shooter noch nicht besitzt, kann sich das Event auf Basis der Serie ansehen, denn vom 21. bis 25. November gibt es auch mal wieder ein neues kostenfreies Spiel-Wochenende. Jeder Interessierte kann folglich eine Rolle im größten Geldraub der Geschichte spielen.

Im neuen Spielmodus des Events werden zahlreiche ikonische Elemente der Netflix-Reihe aufgegriffen. Auf der Bank-Karte und im Spielmodus Geisel ist die Geisel beispielsweise im berüchtigten roten Anzug verkleidet und trägt die Salvador-Dali-Maske. Auch der Titelsong "Bella Ciao" ist in der gesamten Bank zu hören, während Verteidiger des Professors auf die Angreifer treffen.

Das rote Outfit wird es auch für Vigil und Hibana geben. Insgesamt bringt das Event acht einzigartige Gegenstände mit sich, darunter Uniformen, Kopfbedeckungen, Waffen-Skins und Anhänger. Diese exklusiven Bundles sind für jeweils 1680 R6 Credits erhältlich.