Hommage: Weiterer Shooter-Klassiker in DLC im Fokus

Nachdem man in der Vorwoche die dritte Special Operation für Ghost Recon: Wildlands angedeutet hatte, hat Ubisoft heute Nägel mit Köpfen gemacht und alle konkreten Details bekannt gegeben. Im Fokus steht demnach ein weiterer Shooter-Klassiker des Entwicklers.

Auch mit der dritten Special Operation in Ghost Recon: Wildlands liefert Ubisoft wieder eine Hommage an einen früheren Titel ab. Im Fokus wird demnach der Taktik-Shooter Ghost Recon: Future Soldier stehen, wie das Studio heute in einer Pressemeldung bestätigte.

Das neue Crossover-Event wird aus zwei Teilen bestehen und am morgigen 11. Dezember starten; dieses ist kostenlos auf allen unterstützten Plattformen verfügbar und bringt euch im Rahmen der Spezialmission unter anderem die legendären Charaktere Scott Mitchel und John Kozak.

Die neuen Themeninhalte gibt es sowohl in der Hauptkampagne als auch im PvP-Modus. Im PvE wartet die neue "Operation Silent Spade", in der Ghost Leader Scott Mitchel Nomad und sein Team auffordert, dem Neuling John Kozak bei der Untersuchung einer Verschwörung zu helfen, die das Santa-Blanca-Kartell mit einer nuklearen Bedrohung verbindet. Die neue Herausforderung kann alleine oder mit bis zu vier Spielern kooperativ gezockt werden. Wer die Mission meistert, erhält als Belohnung einen Camouflage-Rucksack für Stealth-Einsätze sowie das "Silent Spade Pack" mit neuen Anpassungsgegenständen und Waffen.

Im PvP-Bereich gibt es mit Vanguard und Sharpshooter zwei neue Klassen, die vom früheren Taktik-Shooter inspiriert sind. Vanguard nutzt Sensorgranaten, um versteckte Feinde im Wirkungsbereich aufzudecken, Sharpshooter hingegen zeichnet sich durch seine Zielgenauigkeit im Fernkampf aus. Zudem gibt es auch zwei neue PvP-Karten: Lithium-Mine und Außenbezirke.

Ab morgen dürfen zunächst die Inhaber des Year 2 Pass loslegen. Alle anderen Spieler dürfen den kostenlosen neuen Inhalt ab dem 18. Dezember genießen.