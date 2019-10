Mit großen Hoffnungen ging Ghost Recon Breakpoint an den Start, doch die Reviews in der Presse verhießen nichts Gutes - und so floppte der Titel auch im Verkauf. Die Spieler rannten Ubisoft nicht gerade die Bude ein, um ein Exemplar zu erwerben, so dass das Unternehmen nun weitreichende Konsequenzen zieht.

Bereits zur Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen bestätigte Ubisoft, dass Ghost Recon Breakpoint in jeder Hinsicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist - sowohl was die Kritiken als auch die Verkaufszahlen des Spiels betrifft. In Folge dessen hatte man bereits eine erste Konsequenz gezogen, indem man mit Watch_Dogs: Legion, Rainbow Six: Quarantine und Gods & Monsters spürbar verschob - die drei nächsten wichtigsten Titel im eigenen Portfolio -, um diesen mehr Entwicklungszeit zu spendieren. Ungeachtet dessen gibt es aber auch bei Ghost Recon Breakpoint selbst handfeste Pläne zur Neuausrichtung.

Ubisoft ist demnach keineswegs gewillt, Ghost Recon Breakpoint aufzugeben und will auch die Käufer des Actionspiels nicht im Regen stehen lassen. In einem Statement sicherte man deshalb nun zu, den Titel grundlegend überarbeiten und optimieren zu wollen. "Radikale und vereinnehmende" Überarbeitungen will man deshalb einfließen lassen, um den einst geplanten Action-Hit besser zu machen.

Das Entwicklerteam hat sich deshalb längst ersten wichtigen Themenbereichen diesbezüglich angenommen. Erstes Ziel sei es nun, den mitunter bedenklichen technischen Zustand zu optimieren, was im Rahmen mehrerer Updates geschehen soll. Mindestens zwei solcher Patches sind noch für den nahenden November geplant.

Darüber hinaus arbeite man weiter wie geplant aber auch an frischen Spielinhalten, darunter der erste Raid und das Terminator-Event; in beiden Fällen gibt es gegenwärtig aber weiter keinen konkreten Release-Termin. Andere versprochene Features sollen ebenfalls weiter verfolgt werden, darunter die Einführung von KI-Teammitgliedern.

Das "radikale" Element der Überarbeitung soll jedoch die allgemeine "Gameplay-Erfahrung" betreffen. Unter anderem wurde der Titel für das Loot-System und die Survival-Mechaniken kritisiert, die beide nicht den gewünschten Effekt haben. Das soll sich durch die anstehenden Überarbeitungen jedoch ändern. "Wir wollen euch eure Erfahrung auf die Art und Weise zuschneiden lassen, wie ihr das Spiel genießen wollt. Die Wahlfreiheit war schließlich schon immer Teil der Ghost-Recon-DNA", heißt es diesbezüglich.

Die Überarbeitung der Systeme befindet sich gegenwärtig noch in einem frühen Entwicklungsstadium und in der Zukunft wird es zu gegebener Zeit weitere Details dazu geben.