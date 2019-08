Ubisoft hat zur gamescom mit "Ghost War" einen neuen PvP-Modus für das kommende Ghost Recon Breakpoint vorgestellt. Wir verraten euch hier, was euch dabei alles erwartet.

Im Rahmen der gamescom-Ausgabe von "Inside Xbox" hat Ubisoft am frühen Abend den PvP-Modus "Ghost War" für das kommende Ghost Recon Breakpoint offiziell angekündigt. Dieser wird ab dem 04. Oktober 2019 direkt zum Spielstart für alle Spieler verfügbar sein und anschließend regelmäßig mit frischen Inhalten versorgt.

Einen ersten Testlauf des neuen Modus gibt es im Rahmen einer Beta, die im Zeitraum vom 05. bis 08. September 2019 stattfinden wird. Registrierungen für diese Beta werden ab sofort entgegen genommen. Diese wird auf den Plattformen PS4, Xbox One und PC gleichermaßen stattfinden. Garantierten Zugang erhalten alle Vorbesteller des neuen Actionspiels.

Worum geht es in "Ghost War"? Es handelt sich um einen 4-vs-4-Spielmodus, der von taktischem Squad-Kämpfen lebt. Neben den individuellen Fertigkeiten sind daher Strategie und Teamarbeit ebenso gefragt. Zum Start wählt ihr aus einer von vier verfügbaren Klassen: Sturmsoldat, Panther, Scharfschütze und Sanitäter. Alle Klassen erfüllen spezifische Rollen auf den sechs Karten. Auch neue Funktionen wie eine neue Deckungsmechanik, die es so bislang nur in der Kampagne gab, kommen zum Einsatz.

Innerhalb des PvP-Modus wird es zunächst zwei Spieloptionen geben: Eliminierung (Team Deathmatch) und Sabotage (asymmetrischer Bombenmodus). Außerdem ist teilt sich der PvP-Modus künftig mit dem PvE-Part ein gemeinsames Fortschrittssystem.