Mit reichlich Problemen war Ghost Recon Breakpoint gestartet und blieb dementsprechend deutlich hinter den hohen Erwartungen zurück. Ubisoft will deshalb nacharbeiten und hat jetzt die Roadmap für den aktuellen Monat November dargelegt.

Sowohl in Sachen Kritiken als auch Verkaufszahlen konnte Ghost Recon Breakpoint die hohen Erwartungen von Ubisoft nicht erfüllen. In der Folge hat man zunächst alle weiteren AAA-Titel, darunter auch Watch_Dogs: Legion, spürbar verschoben, um es besser zu machen. Gleichzeitig will man aber auch bei Ghost Recon Breakpoint nachlegen und die Käufer keineswegs im Stich lassen. Aus diesem Grund hat der Entwickler jetzt eine Roadmap mit den geplanten neuen Inhalten im November offen gelegt.

Am 12. November ist die Veröffentlichung des großen Updates auf Version 1.03 geplant; dieses soll zahlreiche von der Community gewünschte Verbesserungen mit sich bringen und das Spielerlebnis im Allgemeinen optimieren. Details zu den Änderungen hat man bereits hier auf der offiziellen Webseite niedergeschrieben.

Es gibt aber natürlich nicht nur ein Updates, sondern auch neue Inhalte. Alle zwei Wochen wird das Spiel um neue Story-Missionen erweitert, durch die ihr die Entwicklung der verschiedenen Fraktionen auf Auroa verfolgen könnt. Episode 1 - Kapitel 3 startet ebenfalls am 12. November mit folgenden zwei neuen Missionen:

EINE TÖDLICHE FALLE: Ein Virusstamm soll die Insel treffen und gefährdet Erewhon. Die Spieler müssen den Selbstversorgern helfen sich vorzubereiten und genügend Vorräte zu sammeln, um so den Angriff zu überleben.

WHISTLEBLOWER: Eine Liste potenzieller Rebellen wurde Sentinel veröffentlicht und deren Namen wurden nun auf eine Abschussliste gesetzt. Spieler müssen die Spuren der Rebellen verwischen und ihnen helfen die Ausgestoßenen zu erreichen.