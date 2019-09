Anfang Oktober startet Ubisoft sein neuestes Actionspiel Ghost Recon Breakpoint, doch noch im Vorfeld werden alle Interessierten selbst Hand anlege können. Im September wird nun nämlich auch noch eine offene Beta-Testphase abgewickelt.

Wie Ubisoft heute in einer Pressemeldung bestätigte, wird es nach einer Closed Beta nun auch noch eine offene Beta-Testphase zu Ghost Recon Breakpoint geben. Diese ist folglich für alle Interessierten frei zugänglich und wird noch im laufenden Monat September abgewickelt. Kein Wunder, schließlich soll die Vollversion bereits am 04. Oktober durchstarten.

Die offene Beta wird daher im Zeitraum vom 26. bis 29. September durchgeführt. Auf PC, Xbox One und PS4 könnt ihr euch damit vorab selbst ein Bild vom Spiel machen. Der Pre-Load des notwendigen Clients wird ab dem 24. September um 12:00 Uhr für Xbox One und PS4 und für den PC via Uplay möglich sein, im Epic Games Store gibt es diesen für den PC am gleichen Tag ab 17:00 Uhr.

Gegenüber der vorherigen geschlossenen Beta wird die offene Testphase neue exklusive Inhalte zu bieten haben. So stehen drei zusätzliche Hauptmissionen zur Wahl, die euch tiefer in die Handlung eintauchen lassen. Außerdem gibt es mit New Argyll und Infinity auch zwei neue Regionen zu erkunden, zusätzlich zu den vier Bereichen der Closed Beta. Im PvP-Modus "Ghost War" gibt es Zugriff auf vier PvP-Karten und es gibt auch tägliche Herausforderungen.

Um die Ankündigung zu feier gibt es auch einen neuen Live-Action-Trailer mit Lil Wayne, der in Vancouver in Kanada unter der Regie von David Leitch ("Deadpool 2") entstanden ist.