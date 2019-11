Zum Start ist Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint so ziemlich gestrauchelt, doch langsam aber sicher bessert Ubisoft stetig nach und liefert auch frische Inhalte. Jetzt steht der erste Raid zur Verfügung!

Spieler des Actionspiels Ghost Recon Breakpoint können sich nun endlich in den ersten Raid stürzen. Ubisoft hat den Start von "Projekt Titan" angekündigt; der erste Raid steht ab sofort kostenlos für alle Spieler auf PS4, Xbox One und PC zur Verfügung und ist auch in Uplay+ inkludiert. Der Start wird zu einem späteten Zeitpunkt in diesem Jahr auch noch auf dem Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia erfolgen.

"Projekt Titan" ist ein Raid für vier Spieler, die sich im Team den bislang härtesten Herausforderungen des Endgames stellen müssen. Dabei macht ihr Bekanntschaft mit den Titanen, den fortschrittlichsten und gefährlichsten Drohnen von Skell Technology.

Der Raid führt euch nach Golem Island, einer neuen Location vor der Küste von Auroa mit Umgebungen voller Schwefel, Asche und einem aktiven Vulkan. Eine Fraktion der Wolves, genannt Red Wolves, haben die Insel übernommen und mit einer adaptierten KI tödliche Prototyp-Drohnen erschaffen. Die Ghosts müssen Informationen sammeln, diese Drohnen finden und an die Grenzen ihrer Fähigkeiten gehen, um sie zu beseitigen.

Um den Raid erfolgreich abzuschließen, müsst ihr vier Bosse besiegen, darunter Baal, ein Quantencomputer, Gargoyle und Cerberus. Jeder Boss besitzt ein einzigartiges Design und eine einzigartige Mechanik, die taktische Koordination und Kommunikation erfordern. Vier Spieler und ein Gearscore von mindestens 150 sind nötig, um Zugang zum Raid zu erhalten. Der Raid wird wöchentlich zurückgesetzt und bietet so immer wieder neue Herausforderungen, Ziele, Gegner Setups und Belohnungen. Darüber hinaus werden Anfang 2020 mit Einfach und Heroisch zwei neue Schwierigkeitsstufen eingeführt.