Ubisoft plant offenbar die Enthüllung eines neuen Ghost Recon. Neben einem Teaser gibt es sogar schon einen Termin dafür.

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands liegt schon ein Weilchen zurück, dennoch versorgte Ubisoft das Open-World-Spiel noch bis vor kurzem mit neuen Inhalten. Nun scheint die Zeit reif für einen Nachfolger, denn über Twitter hat der Publisher alles andere als zweideutig angekündigt, dass ein neuer Teil in Arbeit ist. Bereits übermorgen, am 9. Mai um 20:30 Uhr hiesiger Zeit, soll die offizielle Enthüllung erfolgen.

"Ich rufe alle Ghosts. Schaltet zum #GhostRecon Weltpremieren-Event am 9. Mai um 11:30 PT ein." Aber schon vor dieser Ankündigung konnte Ubisoft nicht an sich halten und deutete die Veranstaltung im Operation-Oracle-Content in Ghost Recon: Wildlands an. Darin ist eine fiktive Einladung zu einer Konferenz der Organisation Skell Technology zu finden.

Offenbar ist also ein ganzes Event rund um den nächsten Eintrag im Ghost-Recon-Universum geplant. Um welchen Schauplatz es sich handelt, was sich nach Wildlands getan hat und wann das neue Ghost Recon erscheint, werden ihr hoffentlich schon übermorgen erfahren.

Calling all Ghosts.



Tune into the #GhostRecon World Premiere event May 9 at 11:30 am PT.



❤️ this Tweet to watch the Official Announce Trailer on May 9! pic.twitter.com/n7emQ6M0p7