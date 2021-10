Ich bin immer noch erstaunt und ehrlich gesagt etwas irritiert, dass und wie es Toem gelang, mich in seinen Bann zu ziehen. War ich anfangs noch enttäuscht darüber, dass es sich konventionellem Gameplay fast vollständig verweigert, keinerlei Herausforderung bietet und selbst seine Geschichten in keiner Weise spannend, berührend oder überhaupt interessant erscheinen lässt und dabei auch stilistisch nicht ins Schwelgen versetzt, wie es derlei kontemplative Indiespiele in der Regel zumindest anstreben, merkte ich nach einer Weile, dass ich nicht mehr aufhören wollte, nein, konnte es zu spielen.

Die Gründe dafür habe ich paradoxerweise gerade eben allesamt aufgezählt: Genau weil sich Toem so unspektakulär gibt, nicht fordern, nicht imponieren, nicht einmal begeistern oder gar unterhalten will, schaltet sich der Kopf irgendwann vollständig ab und hüllt seine Gehirnwindungen in puren Seelenbalsam. Toem verzaubert, verzückt und beglückt – und das nicht trotz, sondern gerade weil es so unaufgeregt ist. Toem ist die pure Bescheidenheit: Selbst wenn es lustig ist, begnügt es sich mit einem Schmunzeln. Toem ist die spielgewordene Demut in einer Welt, die verlernt hat, sich nicht ständig selbst am geilsten finden zu müssen.

Manch einer wird das unendlich belanglos finden, manch einer wird Spannung, Spiel und Randale vermissen, andere wird es einfach nur kalt lassen oder bilanzieren, da „wäre mehr drin gewesen“ – und ich würde ihnen nicht einmal widersprechen. Letztens Endes läuft man die ganze Zeit einfach nur rum und schaut, ob man irgendwas übersehen hat. Sonderlich prickelnd ist das nicht, wahnsinnig kreativ oder geistreich ebenfalls nicht.

Ob ich Toem daher wirklich so gut finden muss, wie es vermutlich in der Schwärmerei rüberkommt, zu der ich mich hab hinreißen lassen, ob ich überhaupt jemandem guten Gewissens empfehlen kann, dafür Geld auszugeben, ohne seinen Zorn auf mich zu lenken – ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber auch das ist das Schöne an Toem: ist doch egal, habt euch einfach alle lieb. Ergibt das irgendeinen Sinn?