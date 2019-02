Überraschend hat Respawn Entertainment das kostenlose Battle-Royale-Spiel Apex Legends im Titanfall-Universum ohne große Vorankündigung veröffentlicht. Doch wie geht es mit dem Spieluniversum anschließend weiter. Kommt noch ein waschechtes Titanfall 3?

Im August 2017 hatte Vince Zampella, CEO von Respawn Entertainment, noch betont, dass das Studio der Titanfall-Reihe weiterhin verbunden bleibt und diese fortentwickelt. Für viele Spieler war diese Aussage gleichbedeutend mit der Tatsache, dass ein Titanfall 3 kommen wird.

Seit gestern Abend gestaltet sich die Lage aber anders, denn völlig überraschend ist mit Apex Legends nun ein kostenfreier Battle-Royale-Ableger im Titanfall-Universum erschienen. War das also das neue Spiel des Franchise? Und kommt dann überhaupt noch ein Titanfall 3?

Design Director Mackey McCandlish war es im Zuge der Vorstellung von Apex Legends vorbehalten, den traurigen Umstand der Fans der Reihe zu bestätigen: Nach aktuellem Stand wird es kein waschechtes Titanfall 3 mehr geben. In Bezug auf Apex Legends sagt er: "Das ist das Spiel, das vom Titanfall-Team entwickelt wurde, Apex Legends. Das Titanfall-Universum wird dabei fortgesetzt, denn es spielt in diesem Spieluniversum. Es ist faktisch das nächste Spiel von dem Team, das Titanfall gemacht hat und es gibt kein anderes Team, das ein Titanfall machen würde."

Aktuell gibt es also keinerlei Arbeiten an einem echten Sequel, doch für die Zukunft besteht zumindest noch etwas Hoffnung: "Das bedeutet nicht, dass es niemals ein anderes Team geben wird, das ein Titanfall macht." Trotzdem ist die Aufgabenverteilung beim Entwicklerstudio derzeit klar geregelt: Auch wenn im Grunde für Star Wars Jedi: Fallen Order ein komplett neues internes Team zuständig ist, so wechselten auch einige Mitarbeiter des Titanfall-Teams zu diesem Projekt. Der Rest des Titanfall-Teams wird sich bis auf Weiteres der Weiterentwicklung von Apex Legends widmen und hat keine anderen Projekte in Planung.