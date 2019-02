Respawn Entertainment hat sich unter anderem mit der Titanfall-Reihe einen Namen unter Action-Fans gemacht. Jetzt könnte - etwas überraschend - der Release eines neuen Spiels innerhalb dieses Universums unmittelbar bevorstehen.

Mit Titanfall 2 erschien der letzte Hauptteil innerhalb des Sci-Fi-Franchise im Herbst 2016 für PC, PS4 und Xbox One und seither war es ruhig um die Marke von Respawn Entertainment geworden. Jetzt könnte diese aber völlig überraschend ein schnelles Comeback geben.

Im Netz kursieren derzeit etliche Gerüchte, wonach ein Battle-Royale-Spiel im Titanfall-Universum schon am morgigen Montag veröffentlicht werden soll. Damit würde sich auch dieses Franchise in das derzeit so populäre Genre vorwagen und zudem - wie der Genreprimus Fortnite auch - kostenfrei als Free-to-Play-Titel angeboten werden.

Woher kommen die Spekulationen? Mehrere Streamer berichteten vom Besuch eines Events in Los Angeles; von diesem Event gelangten entsprechende Details an den eSports-Insider Rod Breslau. Teilnehmer sollen die Gelegenheiten bekommen haben, das neue Titanfall-Spiel namens Apex Legends zu spielen.

Was erwartet euch im vermeintlichen Free-to-Play-Hit? Gespielt wird klassisches Battle Royale mit bis zu 60 Spielern, die sich jeweils in Dreier-Teams in die Schlacht stürzen. Wie auch in anderen Vertretern des Genres wird es kosmetische Gegenstände und andere In-Game-Inhalte via Mikrotransaktionen und womöglich auch Lootboxen geben.

Teilnehmer hätten gegenüber Breslau geäußert, dass sich Apex Legends "gut angefühlt" hätte und zeigten sich dementsprechend begeistert vom neuen Battle-Royale-Titel. Ein auf den Namen lautendes Trademark hatte EA bereits im Jahr 2018 registriert. Gegenüber Investoren hatte man im Oktober zur Bekanntgabe der Geschäftszahlen des zweiten Quartals im Fiskaljahr in Person von CFO Blake Jorgensen betont, dass Respawn mehrere Titel in Arbeit habe. Einer davon dürfte Apex Legends sein!

Auch wenn die offizielle Ankündigung noch aussteht: Apex Legends soll am morgigen Montag, den 04. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Wir halten euch auf dem Laufenden!