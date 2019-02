Respawn Entertainment hat zum Wochenstart mit Apex Legends einen neuen Battle-Royale-Titel im Titanfall-Universum veröffentlicht. Anschließend schloss ein Entwickler ein echtes Titanfall-Sequel für den Augenblick aus, doch es gibt nun neue Hoffnung.

Kommt noch Titanfall 3? Nachdem ein Entwickler dies nach dem Release von Apex Legends zumindest für die kurz- bis mittelfristige Zukunft ausschloss, gibt es nun doch noch Hoffnung. Vince Zampella, Gründer von Respawn Entertainment, hat sich persönlich zum Thema geäußert und stellt ein weiteres Titanfall sogar noch für dieses Jahr in Aussicht.

"Wir arbeiten für später in diesem Jahr auch an mehr Titanfall (ja, ich habe das T-Wort gesagt). Wir lieben es in der Lage zu sein, mit diesem verrückten Spieluniversum zu experimentieren", so Zampella. Entgegen der gestrigen Aussage eines anderen Mitglieds des Entwicklerteams wird also sehr wohl an einem neuen Titanfall gearbeitet - ob es sich dabei dann um ein Spin-Off oder ein Titanfall 3 handelt, bleibt abzuwarten. Schließlich spricht Zampella explizit von Experimenten.

Und auch Electronic Arts als Publisher griff das Thema anlässlich der Bekanntgabe von Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Fiskaljahres gegenüber Investoren auf. Dabei ließ man verlauten, dass in der Tat noch in diesem Jahr das nächste Titanfall veröffentlicht werden soll. Im Gegensatz zu Apex Legends wird es sich dabei auch nicht um ein Free-to-Play-Spiel handeln und man wolle "einen neuen Twist" im Titanfall-Universum ins Spiel bringen. Weitere Details soll es laut EA-CEO Andrew Wilson "in den kommenden Monaten" geben.