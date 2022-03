Der Loot-Shooter Tiny Tina's Wonderlands ist seit einigen Tagen auf dem Markt. Damit euch der Einstieg etwas leichter fällt, versorgen wir euch mit einigen allgemeinen Tipps zu bestimmten Elementen und Features des Spiels.

Tipp #1: Charakterwahl mit Köpfchen

In Tiny Tina's Wonderlands stehen euch insgesamt sechs Charakterklassen zur Auswahl, die allesamt über individuelle Fähigkeiten, Stärken und Talentbäume verfügen. Daher solltet ihr eure Wahl mit Bedacht treffen. Zwar können auch die designierten „Nahkämpfer“ mit Feuerwaffen hantieren, doch verfügen sie logischerweise über einige Vorteile, wenn ihr mit den Gegnern auf Tuchfühlung geht. Habt zudem keine Angst bei der Vergabe von Talentpunkten, da ihr diese zu späteren Zeitpunkten neu verteilen könnt.

Außerdem habt ihr im weiteren Spielverlauf die Möglichkeit, eine zweite Klasse zu wählen und auf deren Talentbau zuzugreifen. Auf diese Weise sind interessante Kombinationen möglich wie zum Beispiel ein Fernkampfspezialist mit enorm hoher kritischer Trefferchance. Experimentiert ruhig ein wenig herum.

Tipp #2: Sichert euch permanente Boni

Die sogenannten Herausforderungen kennt ihr eventuell bereits aus den Borderlands-Spielen. Sie kehren bei Tiny Tina's Wonderlands in etwas abgewandelter Form zurück. Dort haben sie einen positiven Nebeneffekt, denn mitunter verleihen sie eurem Charakter permanente Boni. Diese reichen von erhöhter Lebensenergie, über einen verbesserten Glücksfaktor beim Drop von Loot bis hin zu zusätzlichen Heldenpunkten.

Die Herausforderungen (Challenges) könnt ihr überall in der Welt von Tiny Tina's Wonderlands finden, das umfasst auch die World Map. Einige sind relativ gut versteckt, sodass ihr euch unbedingt auch abseits der Hauptpfade umschauen solltet, um sie zu entdecken. Die Boni sind zwar nicht spielentscheidend, können euch das Leben in der abgedrehten Fantasy-Welt jedoch spürbar erleichtern.

Tipp #3: Achtet auf die Anfälligkeiten der Gegner

Nahezu jede Kreatur in der Welt von Tiny Tina's Wonderlands ist besonders anfällig für ein oder sogar mehrere Elementare. Daher solltet ihr stets ein möglichst umfangreiches Waffenarsenal mit euch führen, das alle Schadenstypen abdeckt. Auf diese Weise seid ihr für die meisten Situationen bestens gerüstet.

Beispiele gefällig? Die gerade anfangs häufig auftauchenden Skelette kommen mit Eis- beziehungsweise Frostschaden nicht besonders gut zurecht. Kreaturen, die aus Fleisch und Muskeln bestehen, sind sehr anfällig gegen Feuer. Feinde mit einer dicken Rüstung knackt ihr sehr schnell mit Giftprojektilen. Wenn sich eure Kontrahenten mit Schilden schützen, solltet ihr auf Elektro setzen. Auch hier gilt: Experimentiert ein wenig und haltet euer Waffenarsenal auf dem neuesten Stand.

Tipp #4: Nutzt das Schnellreisesystem

In Tiny Tina's Wonderlands steht euch ein System zur Verfügung, mit dessen Hilfe ihr sehr schnell zwischen verschiedenen Punkten der Welt hin- und herreisen könnt. Zu diesem Zweck gibt es spezielle Schnellreise-Stationen an mehr oder weniger markanten Punkten der Weltkarte. Das ist nicht nur sehr komfortabel, sondern lässt sich gleichzeitig auch mit einem kleinen Kniff verbinden.

Die erwähnten Stationen befinden sich nämlich in den meisten Fällen direkt neben den Verkaufsautomaten. Wenn euer Inventar also aus allen Nähten platzt, könnt ihr euch fix zu einer Schnellreise-Station bringen lassen und eure gesammelte Ausrüstung verkaufen. Auf diese Weise schlagt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe.

Tipp #5: Nutzt eure Umgebung

In Tiny Tina's Wonderlands ist es höchst vorteilhaft, wenn ihr eure direkte Umgebung in eure Taktik mit einbezieht. Das fängt bereits damit an, dass ihr neue Schauplätze zunächst genauer auskundschaften solltet, bevor ihr blindlings nach vorne prescht. Auf diese Weise könnt ihr euch eine Übersicht von der Positionierung der Gegner, Kisten und anderer wichtiger Objekte verschaffen. So entdeckt ihr möglicherweise explosive Fässer, die im folgenden Gefecht mit den Feindeshorden sehr hilfreich sein können. Solche Dinge solltet ihr stets einplanen.

Des Weiteren ist es vor allem für die Fernkämpfer unter euch stets ratsam, einen möglichst hoch gelegenen Platz auszusuchen, bevor ihr den Kampf aufnehmt. Somit habt ihr freie Sicht auf alle Gegner und könnt diese aus einer erhöhten Position unter Beschuss nehmen. Dies ist ein taktischer Vorteil, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.