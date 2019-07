In wenigen Wochen steigt in Köln die gamescom, ihres Zeichens die größte Publikumsmesse rund um das Thema Videospiele weltweit. Auch THQ Nordic ist mit von der Partie und hat nun sein Line-up bekannt gegeben.

Die gamescom in Köln bietet interessierten Spielern traditionell die Möglichkeit, kommende PC- und Videospiele noch vor dem Release auszuprobieren. Auch THQ Nordic ist natürlich auf der großen Publikumsmesse vertreten und hat im Vorfeld jetzt das eigene Line-up bekannt gegeben. Welche Spiele ihr vom Publisher vorab ausprobieren könnt, dürft ihr also im Folgenden nachlesen.

In Halle 8 an Stand A011 gibt es folgende Titel in spielbarer Form zu sehen:

Neben diesen sechs Spielen im Publikumsbereich wird THQ Nordic hinter verschlossenen Türen im Business-Bereich außerdem drei weitere neue Spiele vorstellen; eines davon wird im Rahmen der gamescom Opening Night zuvor per Livestream vorgestellt. Die Veranstaltung kann am 19. August um 20:00 Uhr deutscher Zeit im Netz angesehen werden.

Ansonsten wird THQ Nordic wie in den vergangenen Jahren auch wieder eine Bühnenshow zu bieten haben.