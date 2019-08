The Witcher (Netflix)

Henry Cavill verkörpert bekanntermaßen den Hexer Geralt in der Netflix-Serie zu The Witcher. Allerdings ist er nicht der einzige Schauspieler, der in Gestalt von Geralt zu sehen sein wird.

Ohne große Ankündigung haben nun nämlich Fans der Witcher-Fanseite Redanian Intelligence eine interessante Entdeckung auf der bekannten Film- und Serien-Datenbank IMDb gemacht. Dort tauchte jetzt nämlich kurzerhand ein zweiter Geralt-Darsteller neben Henry Cavill auf.

Demnach wird auch Tristan Ruggeri als Geralt zu sehen sein - und der ist noch recht jung. In der Netflix-Serie dürfte Ruggeri daher vermutlich im Rahmen eines Flashbacks den jungen Geralt von Rivia verkörpern. Für den jungen Schauspieler ist es überhaupt erst die erste Rolle.

Der Auftritt von Ruggeri soll in der dritten Episode der Netflix-Serie über die Bühne gehen. Möglicherweise bekommen wir dann einen Blick auf die "Trial of the Grasses", einer Hexer-Zeremonie samt Alchemie, die nur drei von zehn Teilnehmern überleben sollen, gewährt.

Den ersten Trailer zur Netflix-Serie gab es in diesem Jahr auf der San Diego Comic-Con; diesen könnt ihr euch nochmal anbei ansehen. Einen konkreten Starttermin gibt es weiterhin aber noch nicht.