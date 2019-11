Im Dezember startet endlich die Netflix-Serie zu The Witcher mit der ersten Staffel durch. Doch wie geht es anschließend weiter? Showrunner Lauren Hissrich ließ jetzt durchblicken, wieviele Staffeln es insgesamt geben könnte.

Die ersten Trailer waren sehr vielversprechend und dementsprechend sehnsüchtig und mit hohen Erwartungen ausgestattet warten Fans der Rollenspiel-Reihe von CD Projekt RED auf den Start der Serien-Umsetzung bei Netflix. Am 20. Dezember wird beim Streaming-Dienst die erste Staffel mit Henry Cavill als Geralt von Rivia zu sehen sein. Und dann?

Wie es konkret mit The Witcher auf Netflix anschließend weiter gehen wird, bleibt noch abzuwarten, zumindest Shorunner Lauren Hissrich hat aber offenbar schon eine ganz klare Vorstellung. Im Gespräch mit SFX Magazine sagte sie nun zu möglichen weiteren Staffeln: "Ich habe die Handlungen auf sieben Staffeln ausgelegt. Aktuell geht es nur um die Frage: 'Wie baut man Stories auf, welche die Zuschauer wirklich für Jahre fesseln?' Das Schlimmste was man dabei tun könnte, wäre es, alle Energie in nur eine Season zu stecken und nicht darüber nachzudenken, in welche Richtung diese Charaktere wachsen könnten."

Fans der Bücher von Andrzej Sapkowski sowie der Spielereihe von CD Projekt RED dürfen sich also berechtigte Hoffnung machen, noch etliche weitere Folgen auf Netflix zu sehen zu bekommen - vorausgesetzt die erste Staffel floppt nicht gerade über alle Maßen. Auch das Quellmaterial ist in ausgiebiger Art und Weise vorhanden, schließlich gibt es schon allein fünf vollwertige Bücher.

Das letzte Wort hat aber schlussendlich nicht Hissrich, sondern Netflix. Es bleibt also abzuwarten, ob, wann und wieviele Staffeln der Anbieter womöglich noch bestellen wird.