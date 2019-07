So sieht Geralts Pferd Plötze in der Serie aus!

The Witcher (Netflix)

Rollenspiel-Fans warten sehnsüchtig auf den Start der Witcher-Serie auf Netflix. Um die Erwartungshaltung noch etwas zu steigern, hat der Streamingdienst nun auch noch ein erstes Bild von Geralts Pferd Plötze veröffentlicht.

Geralt von Rivia war als Protagonist der kommenden Witcher-Serie auf Netflix schon häufiger auf Fotos zu sehen, ebenso wie weitere Charaktere. Bislang vermissten Fans des Rollenspiel-Franchise von CD Projekt RED aber noch einen ersten Blick auf das beliebte wie berühmte Pferd Plötze - und Netflix hat diese nun erhört.

Nach Geralt, Ciri und Yennefer wure jetzt endlich auch Plötze in einem Bild festgehalten. Lauren S. Hissrich hatte bei Twitter ein Einsehen und zeigt Hauptdarsteller Henry Cavill auf dem Gaul, den ihr auch aus den Spielen kennt. Weitere neue Infos wurden im Zuge dessen aber vorerst nicht preisgegeben.

Allerdings besteht die Hoffnung, dass es in Kürze wirklich substantielle Neuigkeiten zur Netflix-Serie geben könnte, denn auf der bevorstehenden San Diego Comic-Con wird es zu dieser am Freitag, den 19. Juli 2019 ein Panel geben. Die Chance ist in Anbetracht des noch für dieses Jahr geplanten Starts der ersten Staffel hoch, dass es dann auch einen ersten Trailer zu sehen gibt. Und vielleicht hat Netflix dann ja auch schon einen konkreteren Starttermin parat. Wir halten euch auf dem Laufenden!