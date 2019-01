Die Showrunnerin der kommenden The-Witcher-Serie auf Netflix attestiert ihrem Werk das Prädikat: "absolut nicht für Kinder geeignet".

Auch wenn Henry Cavill als Hexer Geralt in einem Teaser-Video so aussah, als hätte er sich zu Fasching eine 5-Euro-Polynylon-Perücke aufgesetzt, soll es in der finalen Version der Netflix-Serie alles andere als lachhaft zugehen. Start der achtfolgigen Serie soll in diesem oder nächstem Jahr sein. Die Showrunnerin Lauren Hissrich hat es sich nicht nehmen lassen, vergangenes Wochenende Fans wieder einen winzigen Infohappen zur Produktion zuzuwerfen.

So versichert sie, dass die Serie sich genau so wie die Spiele an ein erwachsenes Publikum richten wird. Auf Twitter schreibt Hissrich: "Habe gerade mit Ben einen Ausschnitt aus Witcher angesehen, unser Urteil: Diese Show ist nicht für Fünfjähige. Aber sowas von nicht." Überaschend ist das wenig. Nachdem sie schon vor Wochen betonte, dass Henry Cavill Geralt SEI, ist davon auszugehen, dass die Figur sich stark an der Vorlage orientieren wird. Und wir kennen den Hexer nicht nur für seinen schonungslosen Umgang mit dem Schwert, sondern auch seine Schwäche für schöne Frauen - und wir sprechen hier nicht von harmlosen Flirts.

Sicher möchte Netflix auch frühzeitig klarstellen, um welche Art von Serie es handelt. Sicher ist die The-Witcher-Reihe nicht jedem ein Begriff und möglicherweise muss klar gestellt werden, dass es sich nicht um ein familienfreundliches Abenteuer wie "Der Herr der Ringe" handelt. Geralts Welt ist rauer. Welche Erwartungen habt ihr an die Serie? Habt ihr euch inzwischen an Cavill als Geralt gewöhnt?