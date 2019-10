The Witcher (Netflix)

Schon länger steht fest, dass noch in diesem Jahr die erste Staffel der Netflix-Serie zu The Witcher starten soll. Jetzt hat der Streaming-Dienst endlich das konkrete Datum bekannt gegeben.

Das Warten hat bald ein Ende! Netflix hat am heutigen Donnerstag einen neuen Trailer zur Serien-Umsetzung von The Witcher aus dem Hause CD Projekt RED veröffentlicht. Der zweite Clip gewährt euch weitere Einblicke in die vielversprechende neue Umsetzung rund um Hexer Geralt, offenbart aber noch eine weitere relevante Info: den Starttermin.

Bisher stand lediglich fest, dass die neue Netflix-Serie noch 2019 an den Start gehen soll, jetzt könnt ihr euch einen konkreten Tag im Kalender anstreichen. Der Startschuss für Season 1 fällt laut Netflix demnach am 20. Dezember 2019.

Der Trailer gewährt deutlich tiefergehende Einblicke als noch der erste Teaser. Die erste Staffel wird aus acht Episoden bestehen, das Finale war bereits im August 2018 abgedreht und weitestgehend fertiggestellt worden. Die Dreharbeiten gingen in Ungarn über die Bühne. Als Hexer Geralt ist Superman-Darsteller Henry Cavill zu sehen. Anna Shaffer spielt Triss Merigold, Freya Allan und Anya Chalotra spielen Ciri und Yennefer.