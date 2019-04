The Witcher

Spieler und Rollenspiel-Fans legen große Hoffnungen in die kommende Serie zu The Witcher aus dem Hause Netflix. Wie nun bekannt wurde, soll diese nun sogar noch in diesem Jahr durchstarten.

Netflix werkelt seit geraumer Zeit an einer TV-Serie zur erfolgreichen Rollenspiel-Franchise The Witcher aus dem Hause CD Projekt RED. Die erste Staffel soll nun sogar noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.

Wie nun bekannt wurde, plant Netflix den Start der Serie für das viertel Quartal 2019 ein; Videospieler und Serien-Fans dürfen sich also irgendwann zwischen Oktober und Dezember möglichst viel Zeit nehmen, um sich die Folgen anzusehen. Den Termin hat Ted Sarandso, Chief Content Officer bei Netflix, nun gegenüber Investoren bestätigt.

Ursprüngliche Berichte zum Thema gingen davon aus, dass The Witcher frühestens 2020 auf Netflix starten wird, die heutige Meldung ist daher umso erfreulicher - zumindest wenn nicht doch noch eine Verschiebung dazwischen kommt.

Für die erste Staffel hat Netflix acht Episoden geordert, das Finale der Serie war schon im August 2018 finalisiert worden. Die Produktion findet aktuell in Ungarn statt und Henry Cavill ("Man of Steel") wird bekanntermaßen Geralt aus Rivia verkörpern. Anna Shaffer spielt Triss Merigold und Freya Allan und Anya Chalotra übernehmen die Rollen von Ciri und Yennefer.