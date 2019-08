Ein paar Modder können offenbar den Start der Witcher-Serie auf Netflix nicht abwarten und ersetzen kurzerhand Geralts Gesicht im Spiel durch das von Henry Cavill.

Für viele Fans war der "Superman"-Darsteller Henry Cavill zunächst eine ungewöhnliche Wahl, um in die Rolle von Geralt von Riva für die kommende Netflix Serienadaption zu schlüpfen. Trotzdem oder gerade deswegen scheint ein gewisser Kult um die Besetzung entstanden zu sein, der nun in einer Mod für die PC-Version von The Witcher 3 mündete. Diese setzt dem Hexer das sehr viel jüngere Gesicht des Schauspielers auf.

Der Modder Adnan von Nexus Mods hat die Modifikation so entwickelt, dass sie "als Grundlage für verschiedene Henry-Cavill-Variationen in der Zukunft herhalten kann", heißt es.Narben, Dreck, braunes Haar mit blauen Augen, all das ist möglich, doch aktuell soll sein Geralt aussehen wie in der Netflix-Serie. Dabei funktioniert die Mod mit allen Physics aus dem Spiel, ihr könnt also auch seine Frisur ändern.

Könntet ihr euch vorstellen, Geralt mit diesem Gesicht noch einmal sein Abenteuer erleben zu lassen? Oder sind die beiden einfach zu verschieden?