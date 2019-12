Nachdem Geralt von Riva bereits Soul Calibur und Monster Hunter World einen Besuch abgestattet hat, schauen er und Ciri nun bei einem eher ungewöhnlichen Titel vorbei.

Geralt von Riva, der Protagonist aus der Witcher-Reihe entpuppt sich allmählich zum wahren Alleskönner. Nachdem er in der Vergangenheit bereits in Soul Calibur VI und Monster Hunter World gastierte, statt er im Rahmen eines Crossovers einem weiteren Titel einen Besuch ab. Dessen Genre liegt aber weit weniger nahe als die bisherigen Gastspiele. Im Rahmen eines neuen DLCs können Gerald und Ciri als Charaktere in Daemon X Machina verwendet werden. Dieser ist bereits ab heute in Japan und den USA erhältlich.

Anlass ist die Veröffentlichung von The Witcher 3: Complete Edition für die Switch vor zwei Monaten. Wann die Inhalte nach Europa kommen, ist nicht bekannt. Da die bisherigen Zusammenarbeiten mit Code Geass und Eureka Seven aber auch zu uns kamen, dürfte es nicht allzu lange dauern. Einen Trailer dazu gibt es natürlich auch schon. Was meint ihr? Gerald in diesem Actiongeladenen Szenario mitsamt Mechs zu sehen, ist schon recht befremdlich.