The Witcher

Fans des Hexers Geralt aus Rivia warten sehnsüchtig auf die mittlerweile abgedrehte Netflix-Serie "The Witcher". Jetzt gibt es womöglich Neuigkeiten, was den Starttermin der ersten Staffel betrifft.

Netflix hat die Dreharbeiten an der ersten Staffel der Serien-Umsetzung der Spielereihe The Witcher weitestgehend abgeschlossen und der Start rückt immer näher. Offiziell wurde dieser bislang lediglich für Ende des Jahres 2019 bestätigt, doch jetzt gibt es womöglich einen Leak mit dem konkreten Termin.

Die Webseite Recapped will nun erfahren haben, dass der Startschuss für die erste Season demnach am 20. Dezember 2019 fallen soll - einem Freitag. Fans hätten also direkt das komplette Wochenende Zeit, um sich die ersten Folgen gemütlich auf Netflix anzusehen. Warum dem Leak durchaus eine erhöhte Bedeutung beizumessen ist? Die gleiche Webseite hatte bereits zutreffend geleakt, dass es eine Serien-Umsetzung geben wird, noch bevor diese überhaupt offiziell angekündigt wurde.

Besser noch: Neben dem Starttermin ist außerdem die Rede davon, dass auch eine zweite Staffel der Netflix-Serie bereits grünes Licht erhalten haben soll. Die Dreharbeiten hierfür sollen im Dezember 2019 oder im Januar 2020 beginnen. Die offizielle Bestätigung durch Netflix selbst steht in beiden Fällen zunächst noch aus. Es sieht aber offenbar ganz gut aus, dass wir Henry Cavill noch öfter als Geralt aus Rivia zu sehen bekommen werden.