The Witcher (Netflix)

Im Dezember dieses Jahres erfolgt der lang ersehnte Start der Witcher-Serie auf Netflix. Jetzt ist offiziell: Auch nach der ersten Staffel wird es mit dieser dann weiter gehen!

Am 20. Dezember 2019 wird auf Netflix die erste Staffel des Fantasy-Dramas "The Witcher" basierend auf der gleichnamigen Buch- und Videospielreihe von CD Projekt RED ausgestrahlt. Während Fans zunächst einfach nur dem Staffelstart entgegen fiebern, stellte sich natürlich auch immer wieder die Frage, wie es anschließend weiter geht.

Netflix wartet gar nicht erst ab, ob Season 1 ein Erfolg ist, sondern hat nun offiziell die Bestellung einer zweiten Staffel bekannt gegeben. Schon vor einiger Zeit wurde publik, dass die Serie im Zweifel gar auf sieben Staffeln ausgelegt ist. Zumindest eine Fortsetzung über diesen Dezember hinaus ist nun also schonmal fix.

Showrunner Lauren Schmidt Hissrich zeigt sich dementsprechend in ihrem Statement zur Ankündigung euphorisch: "Es freut mich sehr, dass die Zuschauer schon jetzt Gewissheit haben, nach der ersten Staffel wieder in die Welt von The Witcher eintauchen zu können. Die Gelegenheit, weitere Geschichten des Kontinents und von Geralt, Yennefer und Ciri erzählen zu können, bestätigt zudem die großartige Arbeit der Darsteller und unserer Crew."

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel beginnen bereits im Frühjahr 2020 in London; der Startschuss von Season 2 soll dann im Jahr 2021 auf Netflix fallen. Auch die zweite Staffel wird acht Episoden umfassen und in den Hauptrollen kehren Henry Cavill als Geralt von Riva, Anya Chalotra als Yennefer und Freya Allan als Ciri zurück.