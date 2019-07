Gewalt und Sex wie in Game of Thrones

Die Netflix-Adaption von The Witcher wird sich ganz klar an Erwachsene richten. Sex und Gewalt sollen darin nicht zu kurz kommen.

Sowohl die Witcher-Romane von Andrzej Sapkowski als auch die Videospielumsetzung von CD Project Red richten sich durch und durch an ein erwachsenes Publikum. Nebenunangenehmen Themen wie Rassismus und Hass stehen auch Gewalt und Sex immer wieder im Mittelpunkt. Zwar hatte die Showrunnerin Lauren Hissrich bereits schon einmal gesagt, dass die Witcher-Serie "sowas von nicht jugendfrei" wird, doch jetzt räumte sie besorgten Fans noch einmal ihre Sorgen aus.

In einem Interview mit Entertainment Weekly antwortete Hissrich auf die Frage, ob die Serie eine PG-13-Freigabe erhalten wird oder sich eher an das Publikum von "Game of Thrones" richte, Folgendes: Anzunehmen, dass sich die Witcher-Serie an ein jugendfreundliches Publikum richte, sei eine " ziemlich inakkurate Annahme. Ich habe mir täglich die Aufnahmen angesehen und meine Kinder dürfen sich meinen Bildschirm nicht mehr ansehen, nachdem sich eines von ihnen hereingeschlichen und etwas gesehen hat, was es nicht sehen sollte. Es hat ihm Angst gemacht." Gut, Kinder sind recht schnell verschreckt, das scheint auch Hissrich zu wissen, weswegen sie fortfuhr:

"Die TV-Serie wird sehr erwachsen. Dem muss ich hinzufügen, dass es für mich persönlich sehr wichtig war, dass Gewalt oder Sex zur Geschichte beitragen und nicht nur schockieren sollen. Ich denke, dass unser Publikum in der Lage ist, zu erkennen, ob man explizite Darstellungen nur zeigt, um zu schockieren oder sie tatsächlich einen richtigen Sinn und Zweck verfolgen." Ob Hissrich zu viel versprochen hat, erfahren wir Ende 2019. Dann läuft The Witcher mit Henry Cavill in der Hauptrolle auf Netflix an.