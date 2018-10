Netflix hat das erste Bild von Superman-Darsteller Henry Cavill in seiner Rolle als Geralt von Riva in der kommenden The-Witcher-Serie enthüllt. Und er sieht nicht unbedingt so aus, wie man es erwartet hätte.

Die Arbeiten an der kommenden Netflix-The-Witcher-Serie laufen auf Hochtouren. Nachdem der Cast nach und nach bekanntgegeben wurde, ist nun das erste Bild vom Hauptdarsteller, Henry Cavill als Geralt von Riva veröffentlicht worden. Unser erster Eindruck: Die Perücke sieht stark nach Kunststoff-Faschingsutensil aus und auch einige Gesichtsmerkmale wie ein Bart oder die Narbe vermissen wir noch.

Offiziell heißt es: The Witcher ist eine epische Geschichte über Schicksal und Familie. Geralt von Riva, ein einsamer Monsterjäger, der um einen Platz in einer Welt kämpft, in der die Menschen oft übler als die Monster sind, kämpft. Doch als das Schicksal ihn mit einer mächtigen Magierin und einer jungen Prinzessin mit einem gefährlichen Geheimnis verbindet müssen die drei einen Weg finden, den auseinanderfallenden Kontinent zusammenzuhalten.

Henry Cavill spielt in The Witcher neben Freya Allan als Ciri, Anya Chalotra als Yennefer, Jodhi May als Königin Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson als Eist, Adam Levy als Mousesack und MyAnna Burig als Tissaia. Die Serie soll 2019 auf Netflix anlaufen.