Die erste Staffel zur Netflix-Adaption von The Witcher wurde abgedreht. Wie geht es jetzt weiter?

Langsam aber sicher geht die Netflix-Serie zu The Witcher in die finale Phase über. Wie die Drehbuchautorin Lauren Hissrich und Hauptdarsteller Henry Cavill ("Man of Steel") über ihre Accounts in den sozialen Medien bekannt gegeben haben, ist die letzte Klappe für die Dreharbeiten gefallen. Cavill, der Geralt von Riva spielt, bedankte sich bei seinem Team für die Arbeit. Sein Job sollte zunächst erledigt sein, denn nun geht die erste Staffel in die Postproduktion.

That’s a wrap on season one! I have enough gray hair to play Geralt now, but it’s been the best year of my life. So grateful to the writers, the cast, and the exceptional crew who worked their asses off to make the Continent come to life. Now, onto... pic.twitter.com/BBuPYco1ER