Die Netflix-Serie rund um die erfolgreiche Rollenspielmarke The Witcher nimmt immer konkretere Formen an. Nun wurden weitere Schauspielerinnen gecastet, die in der TV-Serie die wichtigen Charaktere Ciri und Yennefer verkörpern sollen.

Dass Henry Cavill die Rolle des Geralt in der Netflix-Serie zu The Witcher übernehmen wird, war bereits seit einiger Zeit bekannt. Nun gibt es aber weitere Neuigkeiten vom Cast. So hat das zuständige Produktionsteam nun weiteren Charakteren aus der Spielereihe Schauspielerinnen verpasst, die diese zum Leben erwecken sollen.

Demnach wird Freya Allan, bekannt aus "Krieg der Welten" und "Bluebird" die Rolle der Ciri in der Netflix-Reihe übernehmen. Anya Chalotra aus "Wanderlust" und "The ABC Murders" spielt in der Serie hingegen Yennefer. Die beiden mögen sicherlich nicht so bekannt sein, wie Superman-Darsteller Cavill in der Hauptrolle, haben aber dennoch sehr wichtige Rollen in der Netflix-Serie.

Ciri ist als Prinzessin eine zentrale Figur für den Plot der Serie, Yennefer ist nicht nur eine mächtige Zauberin, sondern zudemn auch Geralts bevorzugte Liebespartnerin. Die Produktion der Reihe soll schon bald beginnen, einen Release-Termin für die Adaption auf Netflix gibt es gegenwärtig aber noch nicht.

Neben Allan und Chalotra wurden für den Cast außerdem noch Jodhi May ("Game of Thrones") als Queen Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson ("Fortitude") als Eist, Adam Levy ("Knightfall") als Mousesack, MyAnna Burig ("Ripper Street") als Tissaia, Therica Wilson-Read ("Profile") als Sabrina und Milli Brady ("The Last Kingdom") als Prinzessin Renfri bestätigt.