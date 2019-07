Netflix hat die ersten offiziellen Bilder und ein Teaser-Poster zur kommenden Live-Action-Serie The Witcher veröffentlicht. Und die sehen schon einmal deutlich besser aus als die bisherigen Leaks und Teaser.

Bisher ließ sich Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich nur wenig in die Karten sehen, wenn es um ihre Serienadaption von The Witcher ging. Nun aber wurde das erste offizielle Material gezeigt, das die Hauptcharaktere Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Cholatra) und Ciri (Freya Allan) zeigt.

Gerade Henry Cavill ("Man of Steel") macht in seiner finalen Montur eine deutlich bessere Figur als damals in einer ersten Teaser-Aufzeichnung aus dem letzten Jahr, in der er aussah, als würde er eine silberne Faschingsperücke tragen. In den neuen Bildern sieht Geralt sehr viel rauer aus. Auch seine Kolleginnen machen einen vielversprechenden Eindruck.

Wann "The Witcher" auf Netflix genau starten wird, wurde aber weiterhin nicht bekannt gegeben. Möglicherweise ändert sich das am 19. Juli, wenn die Serie mit einem Panel auf der San Diego Comic Con vertreten ist.