The Witcher 3: Wild Hunt

Im Laufe der "Opening Night Live" hat CD Projekt RED Nägel mit Köpfen gemacht, was den Release-Termin der Switch-Umsetzung von The Witcher 3: Wild Hunt betrifft.

CD Projekt RED hat den Auftakt zur gamescom dafür genutzt, der Switch-Umsetzung von The Witcher 3: Wild Hunt endlich einen konkreten Release-Termin zu verpassen. Wer das RPG-Epos auf der Hybrid-Konsole von Nintendo zocken möchte, der darf sich den 15. Oktober 2019 rot im Kalender anstreichen. Ab diesem Tag wird das Spiel digital sowie als Box-Version für die Switch zu haben sein.

In einem über 40 Minuten langen Gameplay-Video hat CD Projekt RED darüber hinaus tiefergehende Einblicke in die Switch-Umsetzung gewährt. Das komplette Video könnt ihr euch auch im Rahmen dieser Meldung zu Gemüte führen. Dabei zeigen Community Manager Pawel Burza und Pawel Sasko, einer der wichtigsten Entwickler des Spiels, die Neuerungen auf der Konsole.

The Witcher 3: Wild Hunt - gamescom 2019 Switch Gameplay Overview Anlässlich der gamescom präsentiert CD Projekt RED die Switch-Version von The Witcher 3 ausführlicher.

Auch auf der gamescom selbst werdet ihr euch vom Titel überzeugen können. Am Nintendo-Stand in Halle 9 ist die Complete Edition des Spiels in der Entertainment Area vertreten. Vorbestellungen für die Switch sind ab sofort ebenfalls möglich.